Переговоры России и США в Женеве продлились почти 8 часов

Переговоры длились почти 8 часов.

Встречи Рябкова и Шерман проходили 9 и 10 января в Женеве в рамках переговоров России с США о ситуации на Украине и договорах о стратегической безопасности.

”Потрясающе. Разговор был сложный, но деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря”, — охарактеризовал в воскресенье вечером первую беседу Рябков.

Встреча продлилась более двух часов. Она прошла в резиденции постоянного представителя США при Конференции по разоружению. Шерман после разговора с Рябковым подчеркнула, что будет привержена принципам суверенитета европейских государств и не станет обсуждать безопасность европейских союзников без них.

Основной день переговоров США и России— 10 января, 12 января пройдет заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — переговоры представителей России и ОБСЕ в Вене. Рябков заявлял, что не собирается отклоняться от своей позиции. По мнению дипломата, на компромисс должна идти американская сторона.

Дипломаты ведут обсуждение на основе российских проектов договоров о стратегической безопасности. МИД направил их США и НАТО в середине декабря. Проекты содержат предложение отказаться от расширения альянса на восток и включения Украины в его члены. Проекты также подразумевают запрет на размещение военных баз на территории стран бывшего СССР.