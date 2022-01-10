На повторных выборах председателя Нарвского горсобрания — те же кандидаты

В конце декабря за выдвинутого коалицией Владимира Жаворонкова (фракция Narva Tulevik) проголосовали 15 депутатов, за предложенного оппозицией центриста Михаила Стальнухина (фракция Kesk) — 12 народных избранников, напоминает rus.err.

После произошедших изменений во фракциях ситуация в горсобрании, в которое входит 31 депутат, следующая.

Во фракции Narva Tulevik состоит 14 депутатов, также коалицию официально поддерживают два депутата, избранных от партии Eesti 200.

В оппозиционной фракции Kesk шесть депутатов. Еще четыре депутата были избраны от избирательного союза "Elagu Narva" бывшего мэра Нарвы Алексея Евграфова. Были избраны по "Списку Катри Райк", но не вошли во фракцию Narva Tulevik Сергей Горлач и Марина Шурупова.

Покинули Narva Tulevik и стали внефракционными Виктор Шемарин и Яна Кондрашова. Антон Николаев, заменивший Катри Райк после ее избрания мэром, пока не примкнул ни к одной из фракций.