Доля Китая и России в эстонском экспорте снизилась. Какова динамика по другим странам?

В ноябре больше всего вырос экспорт изделий из древесины, деревянных конструкций, металлических отходов и переработанного топлива. В то время как рост экспорта первых трёх из вышеупомянутых товаров в текущих ценах значительно превышал рост цен, рост цен на обработанное топливо опережал рост экспортного оборота, т. е. объём экспорта этой товарной группы фактически снизился.

В разбивке по странам за первые 11 месяцев прошлого года экспорт товаров эстонского происхождения больше всего вырос в США, Нидерланды, Великобританию, Германию и Финляндию. На эти пять стран пришлось 60% роста экспорта. Больше всего упал экспорт в Китай. Наибольшее снижение экспорта в прошлом году произошло на более отдалённые и экзотические рынки. Хотя Финляндия и Швеция оставались крупнейшими экспортными рынками Эстонии, их доля довольно сильно снизилась, в то время как доля Нидерландов, США и Великобритании сильно выросла. За первые 11 месяцев прошлого года доля всех соседних стран в экспорте товаров эстонского происхождения снизилась — в направлении Латвии и Литвы, всех стран Северной Европы и России доля нашего экспорта снизилась.

Однако если посмотреть на экспорт товаров Эстонии во время пандемии, то за последние два года его доля в ВВП снова начала расти, и его доля в еврозоне (на рынке, на который идёт почти половина нашего экспорта товаров) также быстро увеличилась. Экспортные цены выросли повсеместно, при этом наиболее быстрый рост показали наши крупнейшие торговые партнёры — Финляндия, Швеция и Латвия. Однако в октябре и ноябре экспортные цены в Эстонии росли несколько медленнее, чем импортные. Таким образом, в эти месяцы закупаемые в Эстонии товары стали дороже экспортируемых.

Улучшение экспортных перспектив эстонских производственных предприятий продолжилось и в конце прошлого года. Ожидания роста экспорта и оценки экспортных заказов были весьма оптимистичными. В еврозоне, на которую приходится почти половина экспорта товаров Эстонии, индекс деловой активности в декабре продолжил падение, хотя активность остаётся довольно высокой. Рост объёмов мировой торговли осенью прошлого года оставался очень сильным, значительно превышая допандемический уровень. В этом году темпы роста в еврозоне, странах Северной Европы и США замедляются, но они по-прежнему должны обеспечивать хорошие возможности для экспорта.