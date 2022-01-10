Избитый в Казахстане музыкант объяснил, зачем оговорил себя

В Алматы он приехал по приглашению друга. Когда в городе начались митинги, он сначала решил переждать их у друга, но затем все же решил поехать домой, приводит слова Рузахунова в своем телеграм-канале российский журналист Алексей Пивоваров.

7 января он взял такси, но по дороге на военном посту его задержали. В камере Викрам услышал, что если оговорить себя, то тебя депортируют на родину. Именно это он и сделал.

Музыкант отмечает, что его никто не пытал, а все повреждения он получил при задержании.

Также Рузахунов поблагодарил власти Киргизии: ”Я до сегодняшнего дня по-настоящему не осознавал, насколько я горжусь быть сыном кыргызского народа”.

Накануне казахский гостелеканал Qazaqstan опубликовал в своих соцсетях видео с Рузухановым со следами побоев на лице. Задержанный говорит на камеру, что он в обмен на 90 тысяч тенге ($200) прилетел из Киргизии для участия в беспорядках в Алматы. После общественного резонанса госканал удалил ролик.

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