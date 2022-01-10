10.01.2022, 15:39
В Маарду мужчина открыл стрельбу
Foto: Ilmar Saabas
В пятницу полиция получила вызов в дом на улице Авара в Маарду, где мужчина устроил стрельбу из предмета, похожего на оружие.
Как передает Пыхьяская префектура, 38-летний мужчина произвел два выстрела в подъезде, затем вышел на улицу и сделал еще один выстрел в сторону автомобилей.
Полиция задержала мужчину. При проверке выяснилось, что мужчина стрелял из стартового пистолета.
Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за грубое нарушение общественного порядка.