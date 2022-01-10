ЧП и криминал
10.01.2022, 15:39

В Маарду мужчина открыл стрельбу

 
Foto on illustratiivne
Foto: Ilmar Saabas

В пятницу полиция получила вызов в дом на улице Авара в Маарду, где мужчина устроил стрельбу из предмета, похожего на оружие.

Как передает Пыхьяская префектура, 38-летний мужчина произвел два выстрела в подъезде, затем вышел на улицу и сделал еще один выстрел в сторону автомобилей.

Полиция задержала мужчину. При проверке выяснилось, что мужчина стрелял из стартового пистолета.

Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за грубое нарушение общественного порядка.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии