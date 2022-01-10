Падающие на машины лед и снег привели к ущербам на 50 000 евро. Кто возместит убытки?

”Снежная зима всегда сопровождается риском падения с крыш домов снега и льда. За первыми снегопадами и морозами рано или поздно приходит оттепель. Если к этому времени не очистить крыши, снег станет тяжелым, подтает и, скорее всего, упадет с карнизов на улицу. Так и возникает ущерб”, — пояснил руководитель отдела транспортных ущербов ERGO Райдо Орулайд.

В прошлом бывали случаи, когда упавший с крыши кусок льда имел трагические последствия для пешеходов, но этой зимой, к счастью, серьезных травм не было. Однако под удар попадало имущество, особенно автомобили: куски снега и льда разбивали крыши, стекла, капоты и багажники. Этой зимой компания ERGO Kindlustus уже выплатила владельцам транспортных средств возмещений на общую сумму 50 000 евро, а средняя сумма ущерба составила около 1 500 евро.

”Поэтому крайне важно, чтобы люди были внимательны и смотрели на соседние крыши, прежде чем припарковать автомобиль. Если на карнизе видны сосульки или снежный вал, машину под ним парковать не стоит — это может дорого обойтись. На самом деле, помнить об этом правиле стоит и летом, поскольку состояние крыш на некоторых домах настолько плохое, что кровельный материал может упасть оттуда и без снега”, — сказал Орулайд.

Если на автомобиль все же упал лед или снег и вы видите повреждения, ситуацию следует зафиксировать еще до начала движения: в Таллинне нужно позвонить в муниципальную полицию, а в другом месте Эстонии — просто сообщить в полицию. ”Фиксация ситуации таким образом обеспечивает владельцу транспортного средства право требовать возмещения ущерба от собственника здания или жилищного товарищества. При наличии страхования каско страховая компания возместит ущерб, но если происшествие не было надлежащим образом зафиксировано, автовладелец не сможет вернуть сумму собственной ответственности”, — отметил Райдо Орулайд.