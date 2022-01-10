Министр обороны Швеции: вся европейская система безопасности подвергается угрозе из-за действий России

В Швеции стартовала Национальная конференция по вопросам обороны, пишет издание Omni.se. В своей вступительной речи Петер Хультквист, министр обороны Швеции, акцентировал внимание на России и ситуации, сложившейся вокруг Украины.

Он подчеркнул, что все страны ООН должны соблюдать устав организации, который запрещает насилие и угрозы нападения или аннексии.

”Вся европейская система безопасности подвергается угрозе из-за действий России. Как постоянный член Совета Безопасности ООН Россия должна чувствовать особую ответственность за соблюдение принципов данной организации”, - заявил министр.

Ранее Dealmakerz сообщал, что министры иностранных дел стран НАТО провели в минувшую пятницу встречу, посвященную событиям на Украине.

Причиной послужило обострение ситуации на российско-украинской границе — в конце осени Россия сосредоточила десятки, а по некоторым данным, около сотни тысяч солдат вблизи границы с Украиной. В числе прочих заявлений, Россия потребовала, чтобы в НАТО больше не вступали новые страны.

Однако несмотря на это в минувшую пятницу премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон встретилась с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудила важность сохранения европейской системы безопасности и укрепления партнерства между Швецией и НАТО.

Министр обороны Петер Хультквист поддержал такой шаг.

”Мы считаем, что европейская система безопасности должна быть реализована, что суверенитет государств должен уважаться и что мы имеем полное право принимать решения в отношении нашей политики безопасности. Мы не считаем это предметом переговоров. Швеция — суверенная страна, и мы сами выбираем, с кем нам сотрудничать, — сказал Хультквист TT. — Наша позиция поэтому вопросу крайне ясна. Требования России неприемлемы”.

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