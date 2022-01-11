Господи, мой новый мужчина прислал мне с посыльным вибратор — у нас что, все так запущено?

Сразу начала искать ответы в Гугле. Не могу же я с наскока звонить ему и высказывать свое недовольство. Хотя мы и говорим обо всем, но вместе мы не так уж долго. Недовольство от секса он никогда не показывал. Первое, на что я натолкнулась, это то, как мужчинам нравится оральный секс и как его следует делать. Если исследовать, плоха ли женщина в постели, Гугл учит, как быть на высоте и, вероятно, мужчине нужно предложить самое для него любимое — оральный секс. Если во время шебаршения в постели мужчина показывает, что хочет орального секса, я всегда готова. Секс-терапевты подчеркивают здесь единогласно, что в оральном сексе существует золотое правило:

„Женщина сама должна хотеть орального секса и показывать это с особым энтузиазмом!”

Ну да, в этой дисциплине я бы получила тройку. Большинство мужчин высоко ценят тот факт, что его женщина получает от орального секса наслаждение. То, какими способами это делается, оказывается второстепенным. Ладно, оральный секс мне в действительности нравится, и в следующий раз я в постели выпущу своего внутреннего зверя. Покажу более четко, что мне это все нравится! И с этой констатацией переложила лубрикант со вкусом орального секса на своем столе в кучу со словами ”знаю, что нужно делать”.

Следующей в руке оказалась пачка жвачки, которая повышает желание секса. Принялась жевать жвачку и читать: что она должна делать? Жвачка содержит природные афродизиаки, которые должны сделать из меня похотливую секс-кошечку. В данный момент доминирующей эмоцией была тревога. Я снова попробую эти поднимающие либидо штучки, когда все пойдет к сексу.