Господи, мой новый мужчина прислал мне с посыльным вибратор — у нас что, все так запущено?
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Сразу начала искать ответы в Гугле. Не могу же я с наскока звонить ему и высказывать свое недовольство. Хотя мы и говорим обо всем, но вместе мы не так уж долго. Недовольство от секса он никогда не показывал. Первое, на что я натолкнулась, это то, как мужчинам нравится оральный секс и как его следует делать. Если исследовать, плоха ли женщина в постели, Гугл учит, как быть на высоте и, вероятно, мужчине нужно предложить самое для него любимое — оральный секс. Если во время шебаршения в постели мужчина показывает, что хочет орального секса, я всегда готова. Секс-терапевты подчеркивают здесь единогласно, что в оральном сексе существует золотое правило:
„Женщина сама должна хотеть орального секса и показывать это с особым энтузиазмом!”
Ну да, в этой дисциплине я бы получила тройку. Большинство мужчин высоко ценят тот факт, что его женщина получает от орального секса наслаждение. То, какими способами это делается, оказывается второстепенным. Ладно, оральный секс мне в действительности нравится, и в следующий раз я в постели выпущу своего внутреннего зверя. Покажу более четко, что мне это все нравится! И с этой констатацией переложила лубрикант со вкусом орального секса на своем столе в кучу со словами ”знаю, что нужно делать”.
Следующей в руке оказалась пачка жвачки, которая повышает желание секса. Принялась жевать жвачку и читать: что она должна делать? Жвачка содержит природные афродизиаки, которые должны сделать из меня похотливую секс-кошечку. В данный момент доминирующей эмоцией была тревога. Я снова попробую эти поднимающие либидо штучки, когда все пойдет к сексу.
Вибратор!!! Мой любимый что, куда-то на долго уезжает? Ему лень заниматься со мной сексом? Зачем он прислал мне вибратор? Классический зайчик-вибратор у меня в ящичке, конечно, есть, но этот вибратор какой-то совсем другой. Это был такой вибрирующий вагинальный шарик с золотистыми деталями для стимуляции точки G. C пультом в комплекте. А вдруг мужчина хочет поиграть в ролевые игры и, сидя на стуле подсматривать, как я одна в постели получаю оргазм? Я уже знаю, что как только вибратор начинает жужжать на клиторе, это лишь вопрос минут, когда мне захочется вскарабкаться по стенке. Если честно, то с мужчиной мои оргазмы совсем другие, чем при мастурбации в одиночку. Я никогда бы не поменяла одно на другое, это просто совсем разные оргазмы.
Так, теперь затаила дыхание ... очищающая клизма и вибрирующая анальная пробка. Пришло время исследований на домашней странице дилера, как вообще происходит анальный секс. Я думала об анальном сексе, но никогда пробовала. Связанные с оргазмом нервные импульсы переходят с клитора во влагалище, и стенки заднего канала тоже переполнены нервами наслаждений. Вибраторы долгие годы были моими партнерами в постели, и это несмотря на то, был ли у меня партнер или нет. ОК, про очищающую клизму я поняла. Вероятно мой новый любимый сделал заявку на то, чтобы попробовать анальный секс. Пенис для первого анального опыта, говорят, слишком большой и начать следует с более мелких средств для наслаждения. К счастью, все товары были упакованы в подарочную бумагу, и мне не нужно было стыдится, что этот посыльный теперь обо мне думает.
Из доставленной посыльным сумки появилась также баночка крема для оргазма и жидкий вибратор. Один из них во влагалище, второй на клитор. Эти я сразу же испробовала. Кровь стала биться ниже пояса как изнутри, так и снаружи. И все это навело мысли на секс. Одела белье, которое было на дне сумки, и отправила мужчине сообщение „ Жду тебя!” с фото, где я в этом новом белье.
Если бы я в постели была не очень хороша, он бы что-то же сказал или я заметила бы его недовольство. Наверняка! Решила, что не буду много об этом думать и опущу себя на все сто. Понимание, что испытаю что-то новое и неизведанное, рождало во мне лавину дофамина.
Позже мы уже вместе пополняли наш арсенал секс-игрушек, а это действительно раскрепощает чувства. Разрешила хозяйке Черной Пантеры Инне рассказать о моей истории. То, что секс-игрушки попадают в спальню, это не знак, что в отношениях что-то не ладится. Наоборот — это знак доверия и близости.
Шаловливых наслаждений и неповторимых эмоций в новом году!