За сутки в Эстонии выявлено 1260 случаев заражения коронавирусом, умер один человек

По состоянию на утро 10 января в больнице находятся 237 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 194 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 154, или 79,4%, не вакцинированы и 40, или 20,6%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 21 новую историю болезни. Умер один невакцинированный зараженный коронавирусом — 87-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 6 783 результата теста, из которых 1 260 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 103,6 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 118,2 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 1 491 дозу вакцины, из них новых вакцинаций начали 181. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 316 481 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 61,7%.

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