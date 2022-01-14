Страшнее фильма ужасов: ”Кровавая барыня” на телеканале Дуо 7

Актриса Юлия Снигирь изначально не хотела браться за роль кровожадной Салтычихи, но ее все же уговорили. Чтобы вжиться в образ, актриса изучала исторические факты, после чего ей часто снились кошмары. Впрочем, и у зрителей от перевоплощения Юлии в изощренную садистку мороз пробегает по коже.

За свои преступления Дарья Салтыкова была осуждена лишь после того, как о них прознала Екатерина II. Императрица взяла дело под личный контроль с целью провести показательный процесс — чтобы другим неповадно было. Несмотря на принадлежность к известному дворянскому роду, Салтыкова была лишена дворянского чина, права называться человеческим именем (впредь ее следовало называть ”оно”) и приговорена к пожизненному заключению в земляной яме.

Молодая вдова заточила себя в подмосковном поместье Троицкое, где срывала зло на безропотных слугах. За несколько лет Салтычиха замучила и убила более сотни подвластных ей крепостных крестьян. Людей она била плетьми и поленьями, драла волосы, прижигала каленым железом, морила голодом, морозила на улице, топила. Особенно не любила барыня молодых и красивых девушек. Но каждый раз благодаря покровителям и взяткам жалобы крестьян оставались без внимания, а их самих ждала незавидная судьба.

Детские годы Дарьи прошли в молитвах и добродетели. Но настал день, когда ей пришлось покинуть стены монастыря и вернуться в мирскую жизнь. Не по своей воле набожная барыня вышла замуж за помещика Глеба Салтыкова, а после его таинственной смерти в нее будто вселился бес.

Сериал показывает барыню с ранних лет. Мать девочки рано умерла, а отец, выразив подозрение о ее одержимости, отправил дочь в монастырь.

”Кровавая барыня” переносит нас в эпоху Екатерины II. В те времена в России жила и зверствовала помещица Дарья Салтыкова. Она стала самой известной серийной убийцей, а прозвище Салтычиха — олицетворением кровожадности и бесчеловечности.

Ряд странных событий преследовал Снигирь на съемочной площадке, поговаривали даже, что ”это Салтычиха шалит”. Так, во время съемок актриса исхудала без видимых причин. Два раза ей пришлось вызывать скорую помощь. После съемки сцены, где Салтыкову тошнит, Юлии на самом деле стало плохо, и врачи диагностировали у нее отравление. Второй раз актрису госпитализировали, когда во время съемки покушения у нее произошло смещение шейных позвонков.

Не обошлось на съемочной площадке и без юмора. Во время работы над сценой купания в крови барыня никак не могла погрузиться в красную жидкость из-за того, что кинокровь тяжелее естественной. Актрису все время выталкивало на поверхность к веселью съемочной группы.

Преданную служанку Салтычихи сыграла Кристина Бабушкина. Актриса так достоверно играла Авдотью, которая ради своей вольной помогала барыне в ее злодеяниях, что ее родная дочь испугалась матери после просмотра фильма. Девочке пришлось объяснять, что все это выдумка, и на съемках сериала ни один человек не пострадал.

На роль императрицы была приглашена литовская актриса Северия Янушаускайте. Легкий акцент актрисы в фильме решили не исправлять, ведь и сама Екатерина II длительное время не могла избавиться от немецкого произношения.

Кристина Бабушкина в образе Авдотьи, служанки Салтычихи.

История, рассказанная Егором Анашкиным в сериале ”Кровавая барыня”, гораздо мягче, чем суровая действительность. Если бы режиссер экранизировал все зверства, которые творила Салтычиха, — сериал, скорее всего, просто не вышел бы на экраны.