Страшнее фильма ужасов: ”Кровавая барыня” на телеканале Дуо 7
14 января на канале Дуо 7 стартует нашумевший сериал ”Кровавая барыня”. Самую ужасную женщину российской истории — помещицу Дарью Салтыкову сыграла харизматичная Юлия Снигирь. Перед началом съемок актеров предупредили: страшных сцен не избежать.
Юлия Снигирь в образе Салтычихи.
”Салтыкову Дарью Николаевну признать виновной в смерти ста восьмидесяти крепостных душ!” — объявляет глашатай, развернув свиток с приговором.
”Кровавая барыня” переносит нас в эпоху Екатерины II. В те времена в России жила и зверствовала помещица Дарья Салтыкова. Она стала самой известной серийной убийцей, а прозвище Салтычиха — олицетворением кровожадности и бесчеловечности.
Сериал показывает барыню с ранних лет. Мать девочки рано умерла, а отец, выразив подозрение о ее одержимости, отправил дочь в монастырь.
Кадр из сериала ”Кровавая барыня”.
Детские годы Дарьи прошли в молитвах и добродетели. Но настал день, когда ей пришлось покинуть стены монастыря и вернуться в мирскую жизнь. Не по своей воле набожная барыня вышла замуж за помещика Глеба Салтыкова, а после его таинственной смерти в нее будто вселился бес.
Молодая вдова заточила себя в подмосковном поместье Троицкое, где срывала зло на безропотных слугах. За несколько лет Салтычиха замучила и убила более сотни подвластных ей крепостных крестьян. Людей она била плетьми и поленьями, драла волосы, прижигала каленым железом, морила голодом, морозила на улице, топила. Особенно не любила барыня молодых и красивых девушек. Но каждый раз благодаря покровителям и взяткам жалобы крестьян оставались без внимания, а их самих ждала незавидная судьба.
За свои преступления Дарья Салтыкова была осуждена лишь после того, как о них прознала Екатерина II. Императрица взяла дело под личный контроль с целью провести показательный процесс — чтобы другим неповадно было. Несмотря на принадлежность к известному дворянскому роду, Салтыкова была лишена дворянского чина, права называться человеческим именем (впредь ее следовало называть ”оно”) и приговорена к пожизненному заключению в земляной яме.
Актриса Юлия Снигирь в сериале ”Кровавая барыня”.
Актриса Юлия Снигирь изначально не хотела браться за роль кровожадной Салтычихи, но ее все же уговорили. Чтобы вжиться в образ, актриса изучала исторические факты, после чего ей часто снились кошмары. Впрочем, и у зрителей от перевоплощения Юлии в изощренную садистку мороз пробегает по коже.
Ряд странных событий преследовал Снигирь на съемочной площадке, поговаривали даже, что ”это Салтычиха шалит”. Так, во время съемок актриса исхудала без видимых причин. Два раза ей пришлось вызывать скорую помощь. После съемки сцены, где Салтыкову тошнит, Юлии на самом деле стало плохо, и врачи диагностировали у нее отравление. Второй раз актрису госпитализировали, когда во время съемки покушения у нее произошло смещение шейных позвонков.
Не обошлось на съемочной площадке и без юмора. Во время работы над сценой купания в крови барыня никак не могла погрузиться в красную жидкость из-за того, что кинокровь тяжелее естественной. Актрису все время выталкивало на поверхность к веселью съемочной группы.
Преданную служанку Салтычихи сыграла Кристина Бабушкина. Актриса так достоверно играла Авдотью, которая ради своей вольной помогала барыне в ее злодеяниях, что ее родная дочь испугалась матери после просмотра фильма. Девочке пришлось объяснять, что все это выдумка, и на съемках сериала ни один человек не пострадал.
На роль императрицы была приглашена литовская актриса Северия Янушаускайте. Легкий акцент актрисы в фильме решили не исправлять, ведь и сама Екатерина II длительное время не могла избавиться от немецкого произношения.
Кристина Бабушкина в образе Авдотьи, служанки Салтычихи.
История, рассказанная Егором Анашкиным в сериале ”Кровавая барыня”, гораздо мягче, чем суровая действительность. Если бы режиссер экранизировал все зверства, которые творила Салтычиха, — сериал, скорее всего, просто не вышел бы на экраны.
Создатели ”Кровавой барыни” настоятельно рекомендуют не воспринимать их детище как учебник истории. Реальная биография Салтыковой крайне скупо освещена. Исторических документов о ней — раз-два и обчелся. Почти все они, как и портреты душегубки, были уничтожены по приказу Екатерины Великой. Художественного вымысла в сериале гораздо больше, чем доподлинных свидетельств о жизни Салтычихи. Но в этом главная интрига, ведь и сюжетные линии, и концовка могут быть совсем неожиданными.
Зловещий антураж поместья и дома Салтыковой в сериале то и дело сменяется яркими картинками светских приемов — как две стороны жизни самой Дарьи Николаевны. Создатели ”Кровавой барыни” щепетильно подошли к воссозданию колорита XVIII века. Съемки проходили в старой части Ростова, что в Ярославской области, в московских Юсуповских палатах и Крутицком подворье, а также Музее деревянного зодчества в Костроме. Исторические наряды, использованные на съемках, были собраны во многих городах Европы, таких как Вена, Прага и Мадрид.
Петр Рыков в образе Сергея Салтыкова в сериале ”Кровавая барыня”.
Как самая богатая вдова Российской империи, набожная дворянка превратилась в чудовище, которое в припадке ярости изощренно пытает своих крепостных, а затем расчетливо чинит препятствия расследованию своих преступлений? На это у авторов киносаги есть своя версия, которую они зрелищно раскрывают на протяжении шестнадцати серий.
В сериале есть драматическая линия, по которой получается, что окружающие всячески подталкивали главную героиню к переходу на темную сторону. Девушку, выросшую в молитвах и смирении, провоцировали, предавали, и таким образом вырастили в ней демона. А еще здесь есть любовь — бурный роман между барыней и родственником ее супруга Сергеем Салтыковым. Статного, но довольно легкомысленного красавца сыграл Петр Рыков.
Жуткая сказка — так определяют жанр сериала его создатели и обещают зрителям ”Кровавой барыни”: моментами будет по-настоящему страшно.
Смотрите сериал ”Кровавая барыня” с 14 января по будням в 20.05 на телеканале Дуо 7.