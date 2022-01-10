Налоговый департамент напоминает: сегодня истекает срок подачи извещений о сделках с лесом

Сообщить о своих совершенных сделках можно в электронной среде НТД. Также необходимые документы можно заполнить в бюро обслуживания НТД. О своих сделках не нужно отдельно сообщать, если объем проданных или купленных лесоматериалов не превышает 20 кубометров в год. Вместо этого полученный доход можно сразу отразить в декларации о доходах. Также в извещении не нужно указывать купленную за рубежом или обработанную древесину.

Из-за незадекларированного дохода от продажи лесоматериалов государство каждый год недополучает налогов на сумму около 1,6 миллиона евро (сумма рассчитана исходя из полученных в 2020 году данных). ”Тем, кто вовремя, т.е. к 10 января, не сообщит о своих сделках, Налогово-таможенный департамент прежде всего пришлет напоминания о том, что это необходимо сделать. Если и после этого человек решит не сообщать о совершенных им сделках и не декларировать полученный им от продажи леса доход — НТД придется провести дополнительные проверки”, — сказал руководитель подразделения налогового аудита НТД Эркки Паулус.

Более подробно о подаче извещений о сделках с лесом можно прочесть ТУТ.