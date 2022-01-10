Хроника ДТП | Пьяный водитель врезался в светофор

В 12:11 на 107 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа 59-летняя женщина на Peugeot 308 не справилась с управлением и отклонилась на полосу встречного движения, где столкнулась с Škoda Kamiq, которым управлял 49-летний мужчина. Скорая помощь оказала водителю Škoda помощь на месте.

В 20:11 произошло ДТП около Раннамыйза теэ, 6 в Таллинне. Согласно первоначальным данным, 36-летний мужчина на Porsche Panamera ехал на Раннамыйза теэ по левой полосе в сторону Табасалу, когда столкнулся с передвигавшимся в том же направлении по правой полосе Škoda Octavia, которым управляла 32-летняя женщина. В результате столкновения Škoda отбросило в кювет. Водителя Škoda доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Ночью в 1:23 у Вильяндиского шоссе, 41А в Таллинне, согласно первоначальным данным, 20-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения выехал на Renault Thalia на островок безопасности посреди проезжей части и врезался в светофор. Водителя достали в Северо-Эстонскую региональную больницу.

За сутки было задержано трое водителей в состоянии наркотического опьянения и 11 — в состоянии алкогольного.