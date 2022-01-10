Prisma сообщила о снижении цен на сотни продуктов питания

Число потребителей, которые сочли, что цены на продукты питания высокие, увеличилось по сравнению с аналогичным опросом год назад почти на 10%. Результаты опроса также показали, что 60% потребителей были вынуждены сократить расходы на продукты питания из-за общего роста цен. ”Доходы потребителей растут не такими темпами, как нынешнее высокое ценовое давление, но экономия должна осуществляться не за счет семейных бюджетов на питание и полноценных продовольственных продуктов. Prisma стремится поддерживать цены на сотни основных продуктов питания и товаров первой необходимости на неизменно выгодном уровне, тем самым обеспечивая своим клиентам возможность сохранения полноценного здорового меню”, — заявил региональный руководитель Prisma в Эстонии Теэму Кильпия.

Выбранная Prisma стратегия ценит устойчивые отношения с клиентами, предлагая долгосрочные выгодные цены вместо краткосрочных еженедельных кампаний. Исследование, проведенное по заказу Prisma, показало как в этом, так и в прошлом году, что две трети жителей Эстонии предпочитают постоянно низкие цены краткосрочным акциям. Более 80% респондентов заявили, что выбирают место покупки продуктов питания с учетом выгодного уровня цен.

”Отзывы потребителей подтверждают, что с нашей стратегией низких цен мы на верном пути. Разумеется, мы не можем работать себе в убыток, но способны предложить неизменно выгодный ценовой уровень, работая эффективно и не затрачивая средства на организацию краткосрочных кампаний”, — сказал Кильпия. Он также отметил, что в нынешний период вирусных вспышек особенно важно не завлекать покупателей в магазин краткосрочными скидками, а позволить им совершать покупки выгодно и максимально безопасно в течение длительного периода.

Исследование показало, что более чем половина респондентов вынуждена тратить на продукты питания треть или чуть больше семейного бюджета. Увеличилась доля потребителей, тратящих на продукты питания от 40% до 50% своего семейного бюджета.