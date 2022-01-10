Число новых случаев заражения COVID-19 в Эстонии за неделю резко увеличилось

С 3 по 9 января в Эстонии были выявлены 9997 новых случаев заражения, что на 66% больше, чем неделей ранее, когда заболели 5995 человека, пишет rusERR.

Показатель растет четвертую неделю подряд, а двухнедельная кумулятивная заболеваемость за последнюю неделю увеличилась до 1200 случаев на 100 000 человек.

Несмотря на быстрое распространение новой волны инфекции, число госпитализированных остается относительно стабильным. По положению на утро воскресенья в госпитализации нуждались 235 пациентов с коронавирусом — на 12 больше, чем неделей ранее.

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