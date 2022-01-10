В страшном пожаре в Нью-Йорке погибли 19 человек, 9 из которых — дети
В результате возгорания в многоэтажном жилом доме в Бронксе погибли 19 человек, еще 63 пострадали, сообщил мэр Эрик Адамс. С огнем боролись около 200 пожарных. Пожару была присвоена высшая категория, пишет DW.
В результате сильного пожара в многоэтажном жилом доме в нью-йоркском районе Бронкс погибли 19 человек. Эту информацию мэр города Эрик Адамс подтвердил в беседе с телеканалом CNN в воскресенье, 9 января. По его словам, еще 63 человека пострадали, некоторые находятся в критическом состоянии. Среди погибших — 9 детей, уточняет агентство AP со ссылкой на неназванного представителя властей.
В борьбе с огнем участвовали около 200 пожарных. Пожару была присвоена пятая, высшая, категория. Причина возгорания в 19-этажном здании на момент публикации оставалась неизвестной.
Огонь вспыхнул на одном из нижних этажей, уточнил глава пожарного департамента Нью-Йорка Дэниел Нигро. По его словам, открытая дверь способствовала быстрому распространению пламени. Пострадавших находили на каждом этаже, отметил Нигро.