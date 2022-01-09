09.01.2022, 20:31
В Саку на железнодорожном переезде столкнулись поезд и автомобиль(7)
Foto: Kiur Kaasik
В 19:39 в Центр тревоги сообщили, что в волости Саку, в деревне Мяннику, на железнодорожном переезде Соо столкнулись автомобиль и поезд.
По первоначальным данным, автомобиль Nissan выехал перед поездом, сказали Delfi в Департаменте полиции и погранохраны. В машине находился только водитель, 54-летний мужчина, который был трезв и которого скорая помощь осмотрела на месте происшествия. Он не нуждался в госпитализации.
Железнодорожное движение на месте происшествия снова открыли в 20:10. Дальше инцидентом занимается страховка.