Минздрав Казахстана: за время протестов в стране погибли 164 человека, в том числе трое детей

В Алматинской области, по данным издания, погибли восемь человек, в Жамбылской области — 10, Кызылординской — 21 человек.

Уполномоченная по правам ребенка Казахстана Аружан Саин подтвердила гибель троих несовершеннолетних: 11-летнего и 15-летнего подростков, а также четырехлетней девочки. Об этом сообщили в эфире местного государственного телеканала ”Хабар 24”.

Всего за помощью медиков, по данным телеканала, в ходе протестов обратились 2265 человек. Из них: 1100 человек — в Алмате, 300 — в Алматинской области, по 200 — в Жамбылской и Кызылординской областях.

Будет дополнено.