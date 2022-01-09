Минздрав Казахстана: за время протестов в стране погибли 164 человека, в том числе трое детей(13)
За время январских протестов в Казахстане погибли 164 человека, большинство из них — 103 человека — в Алматы. Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщили Sputnik Казахстан и РИА Новости, передает Meduza.
В Алматинской области, по данным издания, погибли восемь человек, в Жамбылской области — 10, Кызылординской — 21 человек.
Уполномоченная по правам ребенка Казахстана Аружан Саин подтвердила гибель троих несовершеннолетних: 11-летнего и 15-летнего подростков, а также четырехлетней девочки. Об этом сообщили в эфире местного государственного телеканала ”Хабар 24”.
Всего за помощью медиков, по данным телеканала, в ходе протестов обратились 2265 человек. Из них: 1100 человек — в Алмате, 300 — в Алматинской области, по 200 — в Жамбылской и Кызылординской областях.
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