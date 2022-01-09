Полиция разрабатывает программу примирения поссорившихся соседей. Толчком послужило убийство в Ласнамяэ

"Эта проблема в каком-то смысле повсеместная, но, возможно, особо остро она проявляется в спальных районах", — сказала комиссар Пыхьяской префектуры Маргарита Ингель.

Ежегодно в полицию поступают тысячи сообщений о конфликтах между соседями, в большинстве случаев состав преступления отсутствует: самые большие источники напряжения — это проблемы с шумом, и все больше и больше появляется жалоб на дневной шум, из-за парковочных мест также "пролито" немало крови, и нередки случаи, когда спор решают "детскими" способами, например, обливают двери соседа кефиром.

"Современные люди более индивидуалистичны, более анонимны в городе, они не знают своих соседей и не всегда считают нужным здороваться с ними; люди стали чаще отстаивать свои права", — пояснила Ингель.

Сама она как волонтер помогает разрешать конфликты, и ее опыт показывает, что спор может разгореться на пустом месте: "Очень часто бывает так: происходит небольшой инцидент, но каждый видит ситуацию по-своему, делает свои выводы и конфликт разрастается".