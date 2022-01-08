С понедельника начинается ремонт пешеходного тоннеля Мустакиви
В понедельник, 10 января, в Таллинне на Лаагна теэ начнется ремонт пешеходного тоннеля Мустакиви. Проект нового оформления тоннеля Мустакиви набрал на прошлом конкурсе идей народного бюджета наибольшее число голосов в районе Ласнамяэ.
”Жители Ласнамяэ в рамках голосования на первом конкурсе идей народного бюджета четко дали понять, что они ждут приведения в порядок пешеходного тоннеля Мустакиви. Подготовка к реализации проекта заняла больше времени, чем ожидалось, и вот теперь обещанные работы будут начаты, — сказал вице-мэр Таллинна по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства Владимир Свет. — Важнейшим изменением станет расширение пространства почти в два раза — после завершения ремонта здесь будет удобно и пешеходам, и велосипедистам, и родителям с детскими колясками. Поскольку это один из наиболее востребованных тоннелей, после завершения ремонта подумаем, как превратить его из обычного коридора движения в привлекательный объект городского пространства”.
В ходе первого этапа строительных работ снесут киоски и приведут в порядок открывшиеся площади. Покрытие стен, пострадавшее от влаги, снимут, затем стены и потолки, а также полы и стоки приведут в порядок. В тоннеле установят современное светодиодное освещение и обновят поручни.
”Хотя в существующем виде торговля в тоннеле прекратится, Ласнамяэская районная управа планирует после завершения ремонта провести конкурс, чтобы найти оператора торговли в меньшем объеме. Важно, что новые торговые точки не будут мешать передвижению, так как их разместят в помещениях в середине тоннеля”, — добавил Свет.
Заказчиком ремонтных работ в пешеходном тоннеле Мустакиви выступил Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, работы проведет предприятие AS TREF Nord. Согласно договору, стоимость работ составит 207 000 евро. Срок завершения — апрель 2022 года. Тоннель останется открыт и во время ремонта, просим следить за знаками временной организации движения.