С понедельника начинается ремонт пешеходного тоннеля Мустакиви

”Жители Ласнамяэ в рамках голосования на первом конкурсе идей народного бюджета четко дали понять, что они ждут приведения в порядок пешеходного тоннеля Мустакиви. Подготовка к реализации проекта заняла больше времени, чем ожидалось, и вот теперь обещанные работы будут начаты, — сказал вице-мэр Таллинна по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства Владимир Свет. — Важнейшим изменением станет расширение пространства почти в два раза — после завершения ремонта здесь будет удобно и пешеходам, и велосипедистам, и родителям с детскими колясками. Поскольку это один из наиболее востребованных тоннелей, после завершения ремонта подумаем, как превратить его из обычного коридора движения в привлекательный объект городского пространства”.