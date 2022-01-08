ФОТО | В Вильяндимаа произошло серьезное ДТП, один человек пострадал

По предварительным данным, водитель Ford с латвийскими номерными знаками потерял управление на скользкой дороге, машина отклонилась на встречную полосу. В результате этого произошло столкновение с Volvo.

Скорая помощь доставила в больницу на медобследование водителя Ford, 62-летнюю женщину. 15-летний подросток, находившийся с ней в машине, не пострадал. В Volvo был только один водитель, 31-летний мужчина, который не пострадал.

Полиция просит людей принять во внимание тот факт, что сегодня по всей Эстонии дороги скользкие. Не торопитесь и если это необходимо — двигайтесь медленнее максимально разрешенной скорости.