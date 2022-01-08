08.01.2022, 17:59
ФОТО | В Вильяндимаа произошло серьезное ДТП, один человек пострадал(9)
В субботу около 17:30 в Вильяндимаа на 32-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись два автомобиля - легковой автомобиль Volvo и фургон Ford.
По предварительным данным, водитель Ford с латвийскими номерными знаками потерял управление на скользкой дороге, машина отклонилась на встречную полосу. В результате этого произошло столкновение с Volvo.
Скорая помощь доставила в больницу на медобследование водителя Ford, 62-летнюю женщину. 15-летний подросток, находившийся с ней в машине, не пострадал. В Volvo был только один водитель, 31-летний мужчина, который не пострадал.
Полиция просит людей принять во внимание тот факт, что сегодня по всей Эстонии дороги скользкие. Не торопитесь и если это необходимо — двигайтесь медленнее максимально разрешенной скорости.