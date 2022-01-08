ВИДЕО | В Алматы журналисту Дождя стреляли под ноги

Полонский рассказал, что сначала через забор морга пытался перелезть неизвестный мужчина, его остановили вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые охраняют морг, и начали стрелять в воздух.

Мужчина сел на колени и просил не убивать его, затем его начали уводить двое мужчин, вооруженных автоматами.

Они заметили, что Полонский и Крестьянинов снимают их на видео и закричали, чтобы они перестали, после чего начали стрелять в воздух.

Журналисты начали убегать от них и увидели, что неизвестные стреляют в асфальт им под ноги.

После этого родственники погибших, которые собрались у морга на опознание, начали проявлять агрессию по отношению к журналистам — одна женщина начала бить Крестьянинова кулаком в грудь, мужчины угрожали им камнями.

После этого журналисты ушли от здания морга.

С начала января в Казахстане проходили массовые протесты из-за повышения цен на топливо. В нескольких городах, в том числе в Алматы, митинги переросли в беспорядки и столкновения с силовиками, которые вели стрельбу из огнестрельного оружия.

На фоне протестов в Казахстане отключили интернет.

В МВД заявили, что в результате протестов погибли 26 протестующих и 18 силовиков.