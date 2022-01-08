Полиция ищет пропавшую на Сааремаа 45-летнюю Ингу

Последний раз родственники контактировали с Ингой в среду, 5 января. Она, скорее всего, была в Курессааре. Полиция проверила различные места, где могла быть Инга, но так и не нашла ее.

Инга ростом около 170 см, на ней была синяя зимняя куртка с капюшоном, белая шапка, синие джинсы и белые сапоги. У нее также была красная сумка.

Полиция просит всех, кто видел Ингу или у кого есть информация о возможном местонахождении женщины, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.