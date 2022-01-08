В Ласнамяэ в течение недели можно сделать бесплатный экспресс-тест на COVID-19

”Чтобы эффективнее ограничить распространение COVID-19 предлагаем всем желающим возможность сделать бесплатный экспресс-тест на антиген. Мы хотим, чтобы люди, возвращающиеся из зимнего отпуска, могли проверить себя, прежде чем выходить на работу или отправляться в какую-либо большую компанию. В центре культуры ”Линдакиви” по-прежнему можно получить первый или второй укол, бустерную дозу прививки, а также проконсультироваться по вопросу вакцин”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.