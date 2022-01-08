Осторожно! Скапливающийся на крыше снег и лед представляют собой серьезную опасность!

По словам руководителя группы по имущественному ущербу If Kindlustus Лаури Ныу опыт показывает, что несчастные случаи, связанные с крышами домов, зачастую зависят от типа крыши.

«Двускатные крыши представляют собой бóльшую опасность для пешеходов по причине свисающих с них сосулек, а также риска падения крупных пластов снега», – уточнил Ныу. «Снег и лед причиняют больший ущерб домам с плоской крышей. В этом случае основная опасность состоит в том, что вода в водосточных трубах замерзает и разрывает их. К сожалению, на настоящий момент во многих зданиях не установлен нагревательный кабель, препятствующий замерзанию водосточной трассы».

Более 70% несчастных случаев, связанных со скопившимся снегом, происходит на плоских крышах

По словам руководителя группы по имущественному ущербу, все больше домовладельцев и квартирных товариществ, к счастью, осознают, сколь большую опасность представляют для прохожих свисающие с крыши сосульки. Столь же опасной может быть скопившаяся на крыше масса снега, в случае падения которого вместе с сосульками могут быть травмированы не только пешеходы, но также разбиты припаркованные поблизости автомобили.

«Также случается, что под тяжестью снега обрываются водосточные желоба, что создает серьезную опасность. Однако большинство несчастных случаев с недвижимостью связано все же с плоскими крышами и со строениями с легкой навесной кровлей. Основное беспокойство вызывает засорение водосливных отверстий и повреждения кровельного материала, вследствие чего вода просачивается внутрь дома», – пояснил Ныу.

Убытки могут достигать сотен тысяч евро