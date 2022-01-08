Осторожно! Скапливающийся на крыше снег и лед представляют собой серьезную опасность!(2)
По словам руководителя группы по имущественному ущербу If Kindlustus Лаури Ныу опыт показывает, что несчастные случаи, связанные с крышами домов, зачастую зависят от типа крыши.
«Двускатные крыши представляют собой бóльшую опасность для пешеходов по причине свисающих с них сосулек, а также риска падения крупных пластов снега», – уточнил Ныу. «Снег и лед причиняют больший ущерб домам с плоской крышей. В этом случае основная опасность состоит в том, что вода в водосточных трубах замерзает и разрывает их. К сожалению, на настоящий момент во многих зданиях не установлен нагревательный кабель, препятствующий замерзанию водосточной трассы».
Более 70% несчастных случаев, связанных со скопившимся снегом, происходит на плоских крышах
По словам руководителя группы по имущественному ущербу, все больше домовладельцев и квартирных товариществ, к счастью, осознают, сколь большую опасность представляют для прохожих свисающие с крыши сосульки. Столь же опасной может быть скопившаяся на крыше масса снега, в случае падения которого вместе с сосульками могут быть травмированы не только пешеходы, но также разбиты припаркованные поблизости автомобили.
«Также случается, что под тяжестью снега обрываются водосточные желоба, что создает серьезную опасность. Однако большинство несчастных случаев с недвижимостью связано все же с плоскими крышами и со строениями с легкой навесной кровлей. Основное беспокойство вызывает засорение водосливных отверстий и повреждения кровельного материала, вследствие чего вода просачивается внутрь дома», – пояснил Ныу.
Убытки могут достигать сотен тысяч евро
Основной проблемой построек с навесной кровлей является неудовлетворительное проектирование, что означает, что такие постройки зачастую возводят без привлечения специалистов. При этом не учитывают вес снега, особенно вес тяжелого мокрого снега. Предприниматели нередко размещают под навесами ценное оборудование, которое не хотят держать под открытым небом. Если же крыша рухнет под тяжестью снега, ущерб может быть очень большим.
«Наибольший ущерб, причиненный снегом и льдом, может достигать сотен тысяч евро. Например, однажды из-за снега обрушилась крыша спортивного здания в Пярну, вследствие чего страховая компания возместила ущерб на сумму более 300 000 евро. Еще чаще происходят случаи, когда размер ущерба составляет порядка двадцати тысяч евро. Несчастные случаи с людьми также иногда означают длительное реабилитационное лечение, постоянную инвалидность и даже смерть. В этих случаях расходы на лечение или компенсации могут достигать десятков и сотен тысяч евро», – сказал Ныу.
По словам руководителя группы по имущественному ущербу, снег и лед с крыш следует убирать с соблюдением соответствующих мер предосторожности. Прежде всего, не следует подвергать опасности ни себя, ни других людей, а также имущество. Зачастую будет разумно нанять профессионалов, которые должны обеспечить уборку снега так, чтобы не повредить кровлю; в противном случае это может создать новые проблемы. Сталкивая снег с крыши, необходимо следить за тем, чтобы падающий снег и лед не создавали опасности для прохожих или припаркованных поблизости транспортных средств.