Пресс-секретарь Назарбаева заявил, что первый президент Казахстана не покидал страну

Об этом в твиттере объявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

Назарбаев, по словам его пресс-секретаря, призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана ”для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны”.

Казахстанское издание Orda.kz вечером 7 января сообщило, что Назарбаев и члены его семьи покинули Казахстан на фоне массовых протестов, продолжающихся в стране с начала января.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны, который тот занимал последние годы.

Назарбаев с начала протестов не появлялся на публике и не выступал с заявлениями.