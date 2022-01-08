За рубежом
08.01.2022, 11:47

Пресс-секретарь Назарбаева заявил, что первый президент Казахстана не покидал страну

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Foto: Yevgeny Biyatov/POOL/TASS

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не покидал страну, он находится в столице республики и поддерживает связь с президентом Касым-Жомартом Токаевым, передает Медуза.

Об этом в твиттере объявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

Назарбаев, по словам его пресс-секретаря, призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана ”для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны”.

Казахстанское издание Orda.kz вечером 7 января сообщило, что Назарбаев и члены его семьи покинули Казахстан на фоне массовых протестов, продолжающихся в стране с начала января.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны, который тот занимал последние годы.

Назарбаев с начала протестов не появлялся на публике и не выступал с заявлениями.

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