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08.01.2022, 10:56
Разыскиваемый 25-летний Оливер из Кивиыли найден
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71
Pilt on illustratiivne.
Foto: Anni Õnneleid
Сегодня полиция просила помощи в установлении местонахождения 25-летнего Оливера, который утром вышел из дома в Кивиыли.
В 16:10 пришло сообщение, что мужчина найден — он сам вернулся домой и с ним все в порядке.
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(36)
71
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