ЧП и криминал
08.01.2022, 10:56

Разыскиваемый 25-летний Оливер из Кивиыли найден

 (36)
Pilt on illustratiivne.
Foto: Anni Õnneleid
Сегодня полиция просила помощи в установлении местонахождения 25-летнего Оливера, который утром вышел из дома в Кивиыли.

В 16:10 пришло сообщение, что мужчина найден — он сам вернулся домой и с ним все в порядке.

Оставить комментарий Читать комментарии (36)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии