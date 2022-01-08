Полиция разыскивает пропавшего в Кивиыли 25-летнего Оливера. Он может направляться в лес

Сегодня в 5 часов утра он вышел из дома в Кивиыли на улице Ааса. У него нет с собой ни телефона, ни денег, и он передвигается пешком или на автобусе. Судя по собранной на данный момент информации, Оливер может направляться в лес.

Рост Оливера 180-190 см. Когда он выходил из дома, на нем была дутая куртка с капюшоном, черные спортивные штаны и зимние ботинки. У него может быть с собой сине-зеленый плед с красными и желтыми пятнами.

Полиция просит всех, кто видел Оливера или у кого есть информация о возможном местонахождении мужчины, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.