За рубежом
08.01.2022, 09:57

МВД Казахстана сообщило о четырех тысячах задержанных. Среди них есть иностранцы

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Foto: AP Photo/Vasily Krestyaninov

В Казахстане задержали 4266 человек, в том числе иностранцев, сообщили в МВД республики, передает местное информационное агентство Kazinform.

По данным МВД Казахстана, среди задержанных есть граждане ”соседнего государства”. Какого именно, не уточняется, передает Дождь.

6 января издание ”Sputnik Казахстан” сообщило о задержании россиянина во время беспорядков.

В одном из сел Алматинской области задержали более 100 человек, в Жамбылской области обнаружили схрон оружия, а в Алматы на станции техобслуживания нашли и изъяли патроны, боеприпасы и похищенные велосипеды, телевизоры и сотовые телефоны.

Протесты в Казахстане начались из-за повышения цен на топливо, позднее акции переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. В стране отключали интернет и мобильную связь, для разгона протестов применяли огнестрельное оружие, в МВД Казахстана сообщали о 26 погибших протестующих и 18 погибших силовиках.

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