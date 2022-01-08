МВД Казахстана сообщило о четырех тысячах задержанных. Среди них есть иностранцы(1)
В Казахстане задержали 4266 человек, в том числе иностранцев, сообщили в МВД республики, передает местное информационное агентство Kazinform.
По данным МВД Казахстана, среди задержанных есть граждане ”соседнего государства”. Какого именно, не уточняется, передает Дождь.
6 января издание ”Sputnik Казахстан” сообщило о задержании россиянина во время беспорядков.
В одном из сел Алматинской области задержали более 100 человек, в Жамбылской области обнаружили схрон оружия, а в Алматы на станции техобслуживания нашли и изъяли патроны, боеприпасы и похищенные велосипеды, телевизоры и сотовые телефоны.
Протесты в Казахстане начались из-за повышения цен на топливо, позднее акции переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. В стране отключали интернет и мобильную связь, для разгона протестов применяли огнестрельное оружие, в МВД Казахстана сообщали о 26 погибших протестующих и 18 погибших силовиках.