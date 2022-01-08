Главврач Ида-Вируской центральной больницы: омикрон в разы заразнее ранее обнаруженных штаммов

Конец прошлого года и начало нынешнего принесли с собой новый штамм коронавируса, быстро распространяющийся по Эстонии и заражающий большое число людей. На этой неделе в Ида-Вируской центральной больнице вновь открылось отделение инфекционных заболеваний в клинике восстановительного лечения и сестринской помощи, расположенной в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. На сегодняшний день там десять койко-мест для коронапациентов. Всего в Ида-Вируской центральной больнице 38 койко-мест для больных COVID-19, в том числе и койки в отделении интенсивной терапии. На утро 7.01.22 в ИВЦБ на больничном лечении — 28 коронабольных, двое из них нуждаются в интенсивной терапии, один пациент умер, в ЭМО диагностировали семь COVID-больных, двоим из которых потребовалось больничное лечение.