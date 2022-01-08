Главврач Ида-Вируской центральной больницы: омикрон в разы заразнее ранее обнаруженных штаммов
Конец прошлого года и начало нынешнего принесли с собой новый штамм коронавируса, быстро распространяющийся по Эстонии и заражающий большое число людей. На этой неделе в Ида-Вируской центральной больнице вновь открылось отделение инфекционных заболеваний в клинике восстановительного лечения и сестринской помощи, расположенной в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. На сегодняшний день там десять койко-мест для коронапациентов. Всего в Ида-Вируской центральной больнице 38 койко-мест для больных COVID-19, в том числе и койки в отделении интенсивной терапии. На утро 7.01.22 в ИВЦБ на больничном лечении — 28 коронабольных, двое из них нуждаются в интенсивной терапии, один пациент умер, в ЭМО диагностировали семь COVID-больных, двоим из которых потребовалось больничное лечение.
По словам главврача Ида-Вируской центральной больницы доктора Тоомаса Карийса, быстро распространяющийся омикрон-штамм в разы заразнее ранее обнаруженных штаммов, но, несмотря на этот факт, количество госпитализируемых стало меньше. Судьбоносным является более ранняя вакцинация.
”Больничное лечение требуется в основном невакцинированным от коронавируса людям. Находящиеся на больничном лечении коронабольные переносят болезнь тяжело и медленнее идут на поправку”, — констатирует доктор Карийс и добавляет, что сейчас активно распространяются и другие вирусные заболевания, например, грипп, из-за чего количество больных в инфекционных отделениях может начать расти. ”Напоминаю, что можно вакцинироваться и от гриппа всем тем, кто не желает неделями находиться в больничной койке”.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.