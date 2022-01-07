NBC заявил о согласии США обсуждать сокращение военного присутствия на востоке Европы

По данным телеканала, администрация президента США Джо Байдена не уверена в готовности РФ к "серьезным дискуссиям", но если Москва будет к ним готова, американские официальные лица предложат обсудить сокращение присутствия сил США и России в Восточной Европе, а также уменьшение масштабов учений в этом регионе.

Уточняется, что речь может пойти о численности американских воинских контингентов в странах Балтии и в Польше, а также о том, чтобы заранее предупреждать друг друга о перемещении сил. Американцев же интересуют переговоры по поводу ракет "Искандер" в Калининграде, отмечается в сообщении.

"Если окажется, что Россия готова обсуждать сокращение присутствия в регионе, США будут готовы обсуждать конкретные шаги", — приводит телеканал слова неназванного американского чиновника.

Источники NBC News пояснили, что США будут ждать от России обязательств сократить военное присутствие на своих западных границах. При этом они подчеркивает, что отвода войск от границ с Украиной будет в данном случае недостаточно.