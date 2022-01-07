Столица Казахстана — больше не Нурсултан? Экс-президент Назарбаев, возможно, бежал из страны

Город теперь называют нейтрально — "столица" или "столица Казахстана".

Казахстанский город Астана получил название "Нурсултан" в 2019 году — фактически в честь бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Именно в тот момент президентский пост перенял нынешний глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

При этом Назарбаев сохранял все эти годы пост председателя Совета безопасности. Только два дня назад на фоне беспорядков Касым-Жомарт Токаев во втором обращении к нации заявил, то сменил Назарбаева на посту главы Совета безопасности.

Издание Orda.kz, ссылаясь на свои источники в пятницу сообщила, что Назарбаев вместе с дочерями и их семьями покинул Казахстан.