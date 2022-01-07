Министры иностранных дел стран НАТО подтвердили недопустимость требований России

"Даже после сегодняшней встречи члены НАТО четко согласны с тем, что нельзя идти на уступки по основным принципам международного порядка и что нет места для каких-либо переговоров по основам европейской безопасности под угрозой внешней силы. Для нас было бы немыслимо вернуться к старомодной политике сфер влияния, и мы считаем важным, чтобы каждая страна имела право решать в отношении своих собственных источников безопасности", — сказала министр иностранных дел Лийметс.