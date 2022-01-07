Эва-Мария Лийметс после встречи с НАТО: мы хотим дать понять России, что в случае возможной эскалации конфликта цена будет очень высокой

"Даже после сегодняшней встречи члены НАТО четко согласны с тем, что нельзя идти на уступки по основным принципам международного порядка и что нет места для каких-либо переговоров по основам европейской безопасности под угрозой внешней силы. Для нас было бы немыслимо вернуться к старомодной политике сфер влияния, и мы считаем важным, чтобы каждая страна имела право решать в отношении своих собственных источников безопасности", — сказала министр иностранных дел Лийметс.

Кроме того, Лийметс сказала DELFI, что государства-члены НАТО также договорились о мерах сдерживания и защиты, чтобы четко дать понять России: в случае возможной эскалации цена будет очень высока. И все санкции и средства сдерживания передают именно сообщение о том, что западные союзники очень обеспокоены ситуацией и готовы реагировать в случае эскалации.

Министры также обсудили общие позиции и оценки для заседания Совета Россия-НАТО, которое состоится на следующей неделе. "Мы считаем диалог Россия-НАТО важным и в этом контексте хотим видеть существенное стремление Российской Федерации улучшить европейскую безопасность, особенно с учетом их собственной деятельности на сегодняшний день, такой как аннексия Крыма, боевые действия на востоке Украины и раскол суверенитета и территориальной целостностью Грузии", — сказала глава МИД.