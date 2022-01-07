Генсек НАТО сообщил о продолжающемся наращивании российских военных сил у границ Украины

"Наращивание сил не прекратилось, оно продолжается. Идет постепенное усиление, с большим количеством сил, большими возможностями", — сказал он.

По его мнению, в этой ситуации диалог с Россией особенно важен.

"Сегодня министры подчеркнули, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и высокую цену для России. Союзники продолжают поддерживать Украину, мы полностью поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность, и мы предоставляем политическую и практическую поддержку", — сказал Столтенберг.

"Мы готовы помогать, но нужно понимать, что речь идет о ценном партнере, а не о союзнике", — добавил он от имени альянса.

При этом Столтенберг раскритиковал точку зрения о том, что Украина может быть угрозой для России. "Говорить о том, что Украина — угроза для России — это то же самое, что вывернуть проблему наизнанку", — заявил он.

"Украина — это суверенная, независимая нация, и, конечно, Украина имеет право защищать себя. Это право закреплено в Хартии ООН. Когда Украине угрожают, все понимают, что Украина активизирует свои усилия, чтобы иметь возможность защищать себя. И союзники по НАТО предоставляют поддержку Украине, чтобы позволить Украине пользоваться правом защищать себя, — сказал генсек НАТО и добавил, что Россия оккупировала часть украинской территории и продолжает дестабилизировать Донбасс. — Поэтому одним из посланий на встрече сегодня была необходимость предоставлять поддержку Украине различными способами".

При этом союзники по НАТО готовы вести с Россией диалог по контролю над вооружениями, однако ее требования, выдвинутые к альянсу в одностороннем порядке, заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы готовы обсуждать контроль над вооружениями с Россией, над обычными и ядерными. Но это должно происходить в двустороннем порядке, сбалансированно и путем, поддающимся проверке, - сказал он. - Поэтому сбалансированный, поддающийся проверке контроль над вооружением - да, а односторонние требования к НАТО - нет".