Научный совет: смягчения ограничений возможны, если в больницах менее 100 Covid-пациентов

В пятницу состоялась первая встреча нового состава консультирующего правительство научного совета с журналистами, ни которой новые члены научного совета сказали, что они с осторожным оптимизмом смотрят на распространение штамма омикрон. "У нас такой осторожный оптимизм: последствием появления омикрона может быть то, что заражение действительно идет вверх, вниз, и вместе с этим мы все иммунизируемся", — сказал профессор молекулярной иммунологии и заведующий отделением биомедицины в Институте биомедицины и трансплантологии Пярт Петерсон.