Научный совет: смягчения ограничений возможны, если в больницах менее 100 Covid-пациентов
По данным недавно обновленного состава научного совета, в отношении распространения омикрон-штамма можно быть осторожно оптимистичным, и ограничения могут быть ослаблены, если в больницах число инфицированных упадет ниже 100, пишет rus.err.ee.
В пятницу состоялась первая встреча нового состава консультирующего правительство научного совета с журналистами, ни которой новые члены научного совета сказали, что они с осторожным оптимизмом смотрят на распространение штамма омикрон. "У нас такой осторожный оптимизм: последствием появления омикрона может быть то, что заражение действительно идет вверх, вниз, и вместе с этим мы все иммунизируемся", — сказал профессор молекулярной иммунологии и заведующий отделением биомедицины в Институте биомедицины и трансплантологии Пярт Петерсон.
При этом профессор кафедры клеточной биологии Тартуского университета Тойво Майметс подчеркнул, что у совета нет права устанавливать какие-либо ограничения.
"Мы, конечно, не такой совет или группа людей, которые вводят или снимают какие-либо ограничения, потому что у нас нет на это законного права — никто нам его не давал," — отметил он.