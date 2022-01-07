В центре культуры "Линдакиви" завтра начнется бесплатное экспресс-тестирование
С завтрашнего дня, 8 января, в расположенном в районе Ласнамяэ центре культуры ”Линдакиви” можно будет сделать бесплатный экспресс-тест на антиген Covid-19.
С завтрашнего дня, 8 января, в расположенном в районе Ласнамяэ центре культуры ”Линдакиви” можно будет сделать бесплатный экспресс-тест на антиген Covid-19. Услуга представляет собой дополнительную профилактическую меру — к примеру, она позволяет снизить риски перед встречей с пожилыми или входящими в группу риска людьми. Расположенный в центре культуры ”Линдакиви” пункт консультирования и вакцинации также продолжит работу.
В центре культуры ”Линдакиви” (ул. Коорти, 22) экспресс-тестирование будет проходить с 8 по 16 января в часы работы пункта вакцинации — по будням с 12 до 19 часов и по выходным с 10 до 17 часов. Услуга бесплатная, предварительная регистрация не требуется.
”Мы начали предоставлять услугу экспресс-тестирования 26 декабря в пункте профилактики коронавирусной инфекции на площади Вабадузе. По состоянию на вчерашний день этой возможностью воспользовались 1898 человек. Учитывая высокий интерес горожан, Таллинн решил расширить услугу, предложив возможность экспресс-тестирования и в районе Ласнамяэ, — отметила вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. — Согласно первоначальным планам, бесплатное экспресс-тестирование продлится до 16 января, чтобы горожане, вернувшиеся с каникул или зимнего отпуска, могли пройти тестирование, прежде чем вернуться на работу или в общественные места. При необходимости мы готовы продлить период оказания услуги”.
Тестирование проводится с помощью профессиональных экспресс-тестов на антиген, которые используются в медицинских учреждениях, анализ берется из носоглотки. Тест проводится самостоятельно под руководством работника здравоохранения. Поставщик услуги — предприятие Eldred OÜ. Результат теста станет известен на месте в течение 15 минут. На основании результатов экспресс-тестирования сертификаты или справки не выдаются. Результат тестирования не отображается на портале Digilugu. В случае позитивного результата человек направляется на PCR-тест.
Бесплатное экспресс-тестирование продолжается и на площади Вабадузе — пункт консультирования, вакцинации и тестирования открыт каждый день с 9.00 до 21.00.
Экспресс-тестирование в качестве одной из профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции рекомендовано стратегией тестирования на SARS-CoV-2, подготовленной Министерством социальных дел и Департаментом здоровья.
В расположенном в центре культуры ”Линдакиви” пункте по-прежнему можно получить первую и вторую прививку, бустерную дозу вакцины, а также проконсультироваться по поводу вакцинации. Начиная с 15 ноября в ласнамяэских пунктах было введено 7 728 доз вакцины, из них 3 838 доз — в центре культуры ”Линдакиви”.
Пункты консультирования и вакцинации в Haabersti Rimi (ул. Хааберсти, 1), торговом центре ”Кристийне” (ул. Эндла, 45), центре культуры ”Линдакиви” (ул. Коорти, 22) открыты по будням с 12 до 19 часов, по выходным с 10 до 17 часов.
Дополнительную информацию о вакцинации можно найти на сайте, а также получить по телефону 1247 (ежедневно 8.00 до 20.00 на эстонском, русском и английском языках).