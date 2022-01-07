В центре культуры "Линдакиви" завтра начнется бесплатное экспресс-тестирование

С завтрашнего дня, 8 января, в расположенном в районе Ласнамяэ центре культуры ”Линдакиви” можно будет сделать бесплатный экспресс-тест на антиген Covid-19. Услуга представляет собой дополнительную профилактическую меру — к примеру, она позволяет снизить риски перед встречей с пожилыми или входящими в группу риска людьми. Расположенный в центре культуры ”Линдакиви” пункт консультирования и вакцинации также продолжит работу.

В центре культуры ”Линдакиви” (ул. Коорти, 22) экспресс-тестирование будет проходить с 8 по 16 января в часы работы пункта вакцинации — по будням с 12 до 19 часов и по выходным с 10 до 17 часов. Услуга бесплатная, предварительная регистрация не требуется.

”Мы начали предоставлять услугу экспресс-тестирования 26 декабря в пункте профилактики коронавирусной инфекции на площади Вабадузе. По состоянию на вчерашний день этой возможностью воспользовались 1898 человек. Учитывая высокий интерес горожан, Таллинн решил расширить услугу, предложив возможность экспресс-тестирования и в районе Ласнамяэ, — отметила вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. — Согласно первоначальным планам, бесплатное экспресс-тестирование продлится до 16 января, чтобы горожане, вернувшиеся с каникул или зимнего отпуска, могли пройти тестирование, прежде чем вернуться на работу или в общественные места. При необходимости мы готовы продлить период оказания услуги”.

Тестирование проводится с помощью профессиональных экспресс-тестов на антиген, которые используются в медицинских учреждениях, анализ берется из носоглотки. Тест проводится самостоятельно под руководством работника здравоохранения. Поставщик услуги — предприятие Eldred OÜ. Результат теста станет известен на месте в течение 15 минут. На основании результатов экспресс-тестирования сертификаты или справки не выдаются. Результат тестирования не отображается на портале Digilugu. В случае позитивного результата человек направляется на PCR-тест.