ЧП и криминал
07.01.2022, 16:56

ФОТО | В Вильяндимаа грузовая машина съехала с проезжей части и перевернулась на бок

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Сегодня около двух часов дня в Вильяндимаа, в деревне Кыйдама произошло дорожно-транспортное происшествие с грузовой машиной Scania, которая из-за скользкой дороги съехала с проезжей части и перевернулась на бок.

По предварительным данным, загруженная Scania с литовскими номерными знаками выехала с деревообрабатывающего предприятия, которое находится недалеко от места ДТП.

Водитель проехал всего несколько сотен метров, но из-за скользкой дороги он не справился с управлением, машина съехала с проезжей части на пешеходную дорожку и перевернулась на бок.

К счастью, на тротуаре в этот момент никого не было. Водитель, который управлял грузовиком, сказал, что потерял управление из-за скользкой дороги. Скорость в момент аварии была около 10 км/ч.

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