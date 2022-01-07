07.01.2022, 16:56
ФОТО | В Вильяндимаа грузовая машина съехала с проезжей части и перевернулась на бок(1)
Сегодня около двух часов дня в Вильяндимаа, в деревне Кыйдама произошло дорожно-транспортное происшествие с грузовой машиной Scania, которая из-за скользкой дороги съехала с проезжей части и перевернулась на бок.
По предварительным данным, загруженная Scania с литовскими номерными знаками выехала с деревообрабатывающего предприятия, которое находится недалеко от места ДТП.
Водитель проехал всего несколько сотен метров, но из-за скользкой дороги он не справился с управлением, машина съехала с проезжей части на пешеходную дорожку и перевернулась на бок.
К счастью, на тротуаре в этот момент никого не было. Водитель, который управлял грузовиком, сказал, что потерял управление из-за скользкой дороги. Скорость в момент аварии была около 10 км/ч.