ФОТО | В Вильяндимаа грузовая машина съехала с проезжей части и перевернулась на бок

По предварительным данным, загруженная Scania с литовскими номерными знаками выехала с деревообрабатывающего предприятия, которое находится недалеко от места ДТП.

Водитель проехал всего несколько сотен метров, но из-за скользкой дороги он не справился с управлением, машина съехала с проезжей части на пешеходную дорожку и перевернулась на бок.

К счастью, на тротуаре в этот момент никого не было. Водитель, который управлял грузовиком, сказал, что потерял управление из-за скользкой дороги. Скорость в момент аварии была около 10 км/ч.