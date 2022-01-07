В прошлом году крупнейшее страховое возмещение в PZU превысило 425 000 евро

Самое большое возмещение было выплачено компанией PZU в связи с затоплением здания в Таллинне, когда канализационные колодцы не справились с майским ливнем. Вода проникла в подвал здания, а также затопила первый этаж.

Следующая по размеру сумма компенсации составила почти 255 000 евро — именно такой ущерб был причинен, когда в августе сгорело производственное здание в Пярнуском уезде. PZU также выплатила компенсацию в размере 148 000 евро, когда в июле загорелась крыша многоквартирного дома в Харьюмаа. Ущерб в размере почти 135 000 евро был причинен в августе — в Тарту оказалось затоплено здание. Эти крупные возмещения были выплачены юридическим лицам.

”Основной причиной крупных ущербов стали пожары и затопления, причем такая ситуация сохраняется уже много лет. Хотя локальные связанные с водой аварии — например разрывы труб — происходят часто, сумма ущерба обычно оказывается не очень большой, но вот проливные дожди часто становятся тяжелым испытаниям для первых этажей зданий. По некоторым из таких случаев в прошлом году и были выплачены крупные суммы возмещения”, — сказал руководитель отдела рассмотрения ущербов PZU Kindlustus Яанус Танне.