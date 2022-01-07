Экономика
07.01.2022, 16:40

В прошлом году крупнейшее страховое возмещение в PZU превысило 425 000 евро

 (1)
Virtuaalvääringu teenuse pakkujate uuring näitab jätkuvat kõrget riski valdkonnas
Foto: Argo Ingver
В прошлом году компания PZU Kindlustus зарегистрировала 31 316 страховых случаев на общую сумму 37 миллионов евро. Наиболее крупная компенсация составила более 425 000 евро.

Самое большое возмещение было выплачено компанией PZU в связи с затоплением здания в Таллинне, когда канализационные колодцы не справились с майским ливнем. Вода проникла в подвал здания, а также затопила первый этаж.

Следующая по размеру сумма компенсации составила почти 255 000 евро — именно такой ущерб был причинен, когда в августе сгорело производственное здание в Пярнуском уезде. PZU также выплатила компенсацию в размере 148 000 евро, когда в июле загорелась крыша многоквартирного дома в Харьюмаа. Ущерб в размере почти 135 000 евро был причинен в августе — в Тарту оказалось затоплено здание. Эти крупные возмещения были выплачены юридическим лицам.

”Основной причиной крупных ущербов стали пожары и затопления, причем такая ситуация сохраняется уже много лет. Хотя локальные связанные с водой аварии — например разрывы труб — происходят часто, сумма ущерба обычно оказывается не очень большой, но вот проливные дожди часто становятся тяжелым испытаниям для первых этажей зданий. По некоторым из таких случаев в прошлом году и были выплачены крупные суммы возмещения”, — сказал руководитель отдела рассмотрения ущербов PZU Kindlustus Яанус Танне.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии