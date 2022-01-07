ФОТО | Без очередей, но с запретами: как работает пункт пропуска на границе Казахстана и Челябинской области

Прибывшая со стороны Челябинской области семья из четырех человек рассказала ЕАН, что возвращается домой в Костанайскую область после отдыха в Краснодарском крае.

Продолжают действовать лишь ”ковидные” ограничения, которые были введены на федеральном уровне. По ним, пересечь границу могут только те лица, которые проживают, работают или учатся в Казахстане, либо едут к близким родственникам со степенью родства до внуков. Командировочные и студенты должны быть внесены в специальный реестр Казахстана.

Сами таможенники журналистов встречают приветливо, но объясняют, что нельзя пройти за ограждение, где начинается приграничная территория. Фотографировать тоже можно только ”с улицы” — с дороги.

Из республики к полудню пошло больше грузовиков. Вероятно, сыграла роль непогода: некоторые трассы, в частности, М-5, на территории Челябинской области, перекрыты из-за метели.

”Не страшно. Работа такая. Вообще граница работает как обычно. Сейчас видел, как два автобуса проехали в сторону Казахстана”, — говорит мужчина.

На обочине стоят немногочисленные фуры, дальнобойщики ждут проверки документов для проезда. Один из водителей говорит, что следует в Польшу. Ему предстоит проехать добрую часть Казахстана.

Пункт пропуска находится неподалеку от жилого населенного пункта, прямо по ходу следования трассы на Костанай. До этого казахстанского города отсюда остается менее 200 километров, до границы с республикой — около километра. Всю рождественскую ночь шел снег. Метель продолжается и на рассвете. Дворник ловко управляется с лопатой. Желающих пересечь границу в это время еще не много.

”Сосед вчера хотел проехать на своей машине — его не пустили”, — говорит женщина.

Ранним утром, еще до рассвета, в селе Бугристое, граничащем с Казахстаном, безлюдно. Единственная встретившаяся женщина, местная жительница, рассказывает, что не знает, открыта ли граница.

”Мы были в поезде, не получалось связаться с родными. Сегодня утром созвонился с женой, она сказала, что все в порядке. У нас там спокойно. Сейчас перейдем границу, примерно километр пешком, там нас встретят”, — рассказывает молодой мужчина.

Здесь организован подвоз граждан, из Троицка до пункта пропуска, дальше люди без личного автотранспорта идут пешком. С обратной стороны границы их встречают либо знакомые, либо такие же курьеры, которые довозят до ближайшего населенного пункта.

Около 10 часов утра путников становится все больше. Впрочем, очередей на создается, пограничники работают быстро: проверка документов, автомобилей, если едут на личном автотранспорте, открывание ворот.

К слову, по нашим наблюдениям в течение нескольких часов, больше поток переходящих границу в сторону Казахстана. Вероятно, это связано с тем, что жители республики возвращаются домой после новогодних праздников.

В самом городе Троицке обстановка спокойная. Большинство опрошенных нами прохожих говорят, что чувствуют себя в безопасности, а происходящее в соседнем Казахстане, который находится буквально в нескольких километрах, их не особо тревожит.

— Все спокойно, чувствую себя защищенным, — говорит мужчина средних лет.

— Да у нас тут все спокойно, никаких проблем, — делится на бегу молодая женщина с ребенком.

— Тревожно. У меня внук служит в армии, в Севастополе. Как бы войны не было, боимся за него. Да и вообще здесь почти у каждого есть родственники или знакомые в Казахстане. Все переживаем. А магазины сейчас там громят — Россия же потом опять будет туда гуманитарную помощь отправлять. У меня муж 40 лет проработал на железной дороге, я 38 лет в медицине, а пенсия — чуть больше 10 тысяч рублей. На нас в стране денег нет. Зато будем другим помогать. Но тут хоть, понятно, соседи, — рассуждает пожилая женщина.

P.S. от редакции RusDelfi: Благодарим редакцию ЕАН за помощь в размещении статьи.