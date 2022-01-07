Судебный процесс над Майлис Репс начнется в феврале

Новой датой распорядительного заседания суда установлено 31 января, и если ничего не изменится, то судебный процесс в отношении Майлис Репс, обвиняемой в присвоении и мошенничестве, начнется 7 февраля.

"Я утверждаю, что Майлис Репс не причиняла никакого ущерба, это вопрос оценки. Она, несомненно, была одним из лучших министров, руководивших сферой образования Эстонии. Она ни в коем случае не причиняла того ущерба, в котором ее обвиняют, а уголовное дело составлено ценой очень серьезных усилий. Взяты случаи с 60 евро, 70 евро, 150 евро, но всё это совершенно разные расходы. Они производились в разное время и в разных ситуациях", — приводит слова Кереса rus.err.