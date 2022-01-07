Судебный процесс над Майлис Репс начнется в феврале(8)
Новой датой распорядительного заседания суда установлено 31 января, и если ничего не изменится, то судебный процесс в отношении Майлис Репс, обвиняемой в присвоении и мошенничестве, начнется 7 февраля.
Защитник Майлис Репс пояснил Delfi, что продление сроков связано с получение дополнительных доказательств, которых, по словам присяжного адвоката, несколько десятков гигабайт.
"Я утверждаю, что Майлис Репс не причиняла никакого ущерба, это вопрос оценки. Она, несомненно, была одним из лучших министров, руководивших сферой образования Эстонии. Она ни в коем случае не причиняла того ущерба, в котором ее обвиняют, а уголовное дело составлено ценой очень серьезных усилий. Взяты случаи с 60 евро, 70 евро, 150 евро, но всё это совершенно разные расходы. Они производились в разное время и в разных ситуациях", — приводит слова Кереса rus.err.
Госпрокуратура предъявила Репс обвинение в присвоении имущества и мошенничестве. Согласно обвинению, Репс потратила на личные нужды средства министерства на сумму около 7500 евро. Подробнее читайте здесь.