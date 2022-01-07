ВИДЕО | Президент Казахстана дал приказ военным стрелять на поражение без предупреждения

Токаев заявил, что отдал армии и правоохранительным органам приказ открывать огонь на поражение по ”террористам”, которые участвуют в массовых беспорядках в Казахстане.

”Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать [огонь] на поражение без предупреждения”, — сказал Токаев в обращении, показанном в эфире республиканских телеканалов (цитата по ”Интерфаксу”).

Токаев также заявил, что ”с преступниками и убийцами” не может быть мирных переговоров. ”Нам пришлось иметь дело с вооруженными, подготовленными бандитами. Как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами”, — подчеркнул он.

Президент Казахстана поблагодарил президента России Владимира Путина, который ”по-товарищески тепло отреагировал” на обращение Токаева к странам-участницам Организации Договора о коллективной безопасности. 5 января Токаев обратился к странам ОДКБ за помощью в борьбе с ”международными террористическими бандами”.

”Критически важно понять, почему государство „проспало” подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напали 20 тысяч бандитов”, — сказал Токаев в телеобращении.

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