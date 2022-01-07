Два человека погибли при пожаре в жилом доме на Сааремаа

Сегодня, 7 января, в 1.26 в Центр тревоги сообщили, что в селе Юру на Сааремаа загорелся жилой дом. Двое жильцов выбрались из горящего дома самостоятельно, но еще двое оставались внутри.

По прибытию пожарных дом был полностью охвачен огнем - пламя вырывалось из крыши и дверей дома, от жары лопнули стекла.

Несмотря на опасность обрушения, спасатели в специальном обмундировании проникли через окно в дом (зайти через дверь возможности не было) и вынесли из него тела двух женщин - 69 и 87 лет.

Спасшимся (мужчина 64 дет и женщина 69 лет) медицинскую помощь оказали сотрудники скорой помощи.

Обстоятельства трагедии выяснят в ходе расследования, но по предварительной оценке пожар возник из-за небрежного курения. В доме не было находящегося в рабочем состоянии датчика задымленности. По словам спасателей, здесь и раньше случалось возгорание.

Пожар был потушен в 5.32.

В прошлом году на Сааремаа в пожаре погиб один человек.