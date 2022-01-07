За сутки в Эстонии выявлено 1730 случаев заражения коронавирусом, умерли шесть человек

По состоянию на утро 7 января в больницах находятся 229 пациентов с COVID-19. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 169 человек, из которых 132 человек (78,1%) не были вакцинированы, у 37 человек (21,9%) курс вакцинации завершен.

В течение суток была открыта 31 новая история болезни. Умерли шесть человека, зараженные коронавирусом, все из которых не были вакцинированы: 63-летняя женщина, 71-летняя женщина, 80-летняя женщина, 83-летняя женщина, 88-летний мужчина и 92-летняя женщина.

В течение последних суток был проведен анализ 9069 тестов на коронавирус, результат 1730 из них оказался положительным. В течение последних семи дней на 100 тысяч полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 83 вакцинированных человека в день, а на 100 тысяч невакцинированных — в среднем 145,8 невакцинированных человека в день.

За сутки были введены 5801 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 790 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 308 258 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 61,6%.

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