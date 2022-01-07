Кошмар с ценами в Эстонии: картофель подорожал на 110%, рыба — на 35%, про электричество и газ промолчим

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в 2021 году на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем и транспортом — они составили более двух третей от общего повышения индекса. ”Поступившее в дома электричество подорожало в годовом сравнении на 44,5% и сетевой газ — на 27,5%. Бензин был дороже на 14,1%, дизельное топливо — на 12,8%, а покупка транспортных средств подорожала на 8,4%. Из продуктов питания более всего подорожали картофель (23,5%) и свежие овощи (12,7%)”, — сказала Трасанов.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, 2021

В декабре 2021 года индекс потребительских цен повысился по сравнению с декабрем 2020 года на 12,2% и по сравнению с ноябрем 2021 года — на 3,1%. Товары подорожали на 7,9% и услуги — на 20,7%.

В сравнении с декабрем 2020 года на индекс потребительских цен повлияло в основном повышение цен на электричество, отопление и топливо, что составило половину от общего повышения индекса. Поступившее в дома электричество было дороже на 120,0%, отопление — на 40,1% и газ — на 122,5% дороже. Влияние изменений цен, связанных с транспортом, составило в общем повышении индекса около 20%. Бензин был дороже на 25,5% и дизельное топливо — на 29,4%, транспортные средства подорожали на 17%”. Из продуктов питания более всего подорожали картофель (110,1%), свежая рыба (35,2%) и свежие овощи (26,7%).

Индекс потребительских цен, декабрь 2020 = 100

В декабре 2021 года значительное влияние на индекс потребительских цен в сравнении с ноябрем оказало в основном повышение цен на электричество, отопление и топливо. Поступившее в дома электричество за месяц подорожало на 54% и отопление — на 35,2%. Сетевой газ подешевел на 5,4% благодаря решению правительства ЭР компенсировать всем потребителям 100% стоимости сетевой услуги через сетевые предприятия.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, декабрь 2021









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