Защита экс-министра Майлис Репс застопорила начало судебного процесса

"Прокуратура попыталась состряпать из этих отдельных случаев уголовное дело, утверждая, что все они продиктованы одним и тем же намерением. Именно поэтому им удалось превратить эту историю в уголовное дело, в противном случае было бы несколько дел о проступках", — считает защитник.