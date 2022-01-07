Защита экс-министра Майлис Репс застопорила начало судебного процесса(10)
В Харьюском уездном суде в пятницу должно состояться предварительное заседание по делу бывшего министра образования и науки Майлис Репс, обвиняемой в присвоении и мошенничестве, но защитники подали ходатайство о продлении срока подачи акта защиты, поэтому переносится и предварительное заседание.
Таким образом, в пятницу, очевидно, будет назначена новая дата предварительного заседания.
Адвокат обвиняемой Пауль Керес заявил, что Репс не намерена признавать себя виновной, пишет rus.err.
"Прокуратура попыталась состряпать из этих отдельных случаев уголовное дело, утверждая, что все они продиктованы одним и тем же намерением. Именно поэтому им удалось превратить эту историю в уголовное дело, в противном случае было бы несколько дел о проступках", — считает защитник.
Госпрокуратура предъявила Репс обвинение в присвоении имущества и мошенничестве. Согласно обвинению, Репс потратила на личные нужды средства министерства на сумму около 7500 евро.
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