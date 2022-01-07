За Джоковича разгорелась настоящая война. Его сослали в отель для беженцев, а к делу подключились президент и МИД Сербии

Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Джокович же неоднократно говорил о настороженном отношении к вакцинации. Официально серб до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации и, предполагается, что он не прививался.

Отмечается, что на фасаде отеля, где сейчас находится теннисист, нарисованы граффити, гласящие, что люди в отеле содержатся в нечеловеческих условиях.

Министерство иностранных дел Сербии выразил устный протест послу Австралии Дэниелу Эмери из-за ситуации вокруг теннисиста Новака Джоковича, передает сайт ведомства.

Также отмечается, что от Эмери ожидается, что он предпримет личные усилия, чтобы Джоковичу предоставили возможность дождаться решения о его нахождении в Австралии в подобающих спортсмену его ранга условиях размещения.

Президент Сербии Александар Вучич высказался о ситуации вокруг теннисиста Новака Джоковича, которому отказывают во въезде в Австралию на Australian Open.

”Боюсь, что этот вид политического издевательства продолжится в отношении Новака Джоквича, Когда кого-то не можете победить, то начинаете заниматься такими вещами”, — сказал Вучич.