Визит Борреля в Донбасс: Европа проводит свои "красные линии"

Бросается в глаза и тот факт, что Боррель посетил Украину в начале января — в то время, которое из-за рождественских и новогодних каникул считается "периодом дипломатического штиля". Поводом для такого визита стала концентрация Россией войск на украинской границе и угроза эскалации конфликта в Донбассе.

Главная цель — снизить напряженность

"Наша главная цель — снижение напряженности. Это должно происходить во время переговоров и путем жестких заявлений о поддержке Украины", — указал Боррель в Станице Луганской на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. "Любая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену", — подчеркнул глава европейской дипломатии.

Боррель раскритиковал попытки Кремля снова поделить европейский континент на сферы влияния. "Мы сейчас не живем при Ялте. Определение сфер влияния между двумя большими силами в 2021-2022 годах невозможно", — заявил Боррель. Он еще раз особо выделил поддержку независимости и территориальной целостности Украины со стороны Евросоюза.

Боррель попытался развеять опасения некоторых украинских экспертов и политиков, допускающих, что Запад будет проводить переговоры с Кремлем об Украине без участия Киева. Он подчеркнул, что Украина является "частью Европы", и отметил непреклонность принципа участия Киева в решении всех проблем безопасности. "Понятно, что любая дискуссия о европейской безопасности должна включать в себя Европейский Союз и Украину. В любой дискуссии об Украине должна участвовать прежде всего Украина", — заявил верховный представитель ЕС по внешней политике.

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