Новости Эстонии
06.01.2022, 21:04

Комиссия Рийгикогу: требования России не могут служить основой для переговоров

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Foto: Tanel Meos

Комиссия по иностранным делам Рийгикогу на своем внеочередном заседании, состоявшемся в четверг в режиме видеоконференции, обсудила позиции Эстонии по внешнеполитическим вопросам перед назначенной на пятницу встречей министров иностранных дел стран НАТО, передает rus.err.

Председатель комиссии Марко Михкельсон подчеркнул, что Россия выдвинула ультимативные требования, которые ни в коем случае не могут служить основой для каких бы то ни было переговоров. Также, по его мнению, нельзя идти на уступки России в отношении введенных против нее санкций, поскольку агрессия против Украины продолжается.

По оценке председателя комиссии, очень важно, чтобы союзники по НАТО единодушно поддерживали территориальную целостность как Украины, так и Грузии. По его словам, комиссия по иностранным делам считает важным укрепление восточного крыла НАТО в нынешней ситуации с безопасностью.

"В наших прямых интересах немедленное усиление восточного крыла НАТО. Это необходимо сделать прямо сейчас", — сказал Михкельсон.

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