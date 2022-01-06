06.01.2022, 21:04
Комиссия Рийгикогу: требования России не могут служить основой для переговоров(7)
Председатель комиссии Марко Михкельсон подчеркнул, что Россия выдвинула ультимативные требования, которые ни в коем случае не могут служить основой для каких бы то ни было переговоров. Также, по его мнению, нельзя идти на уступки России в отношении введенных против нее санкций, поскольку агрессия против Украины продолжается.
По оценке председателя комиссии, очень важно, чтобы союзники по НАТО единодушно поддерживали территориальную целостность как Украины, так и Грузии. По его словам, комиссия по иностранным делам считает важным укрепление восточного крыла НАТО в нынешней ситуации с безопасностью.
"В наших прямых интересах немедленное усиление восточного крыла НАТО. Это необходимо сделать прямо сейчас", — сказал Михкельсон.