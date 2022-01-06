Комиссия Рийгикогу: требования России не могут служить основой для переговоров

Председатель комиссии Марко Михкельсон подчеркнул, что Россия выдвинула ультимативные требования, которые ни в коем случае не могут служить основой для каких бы то ни было переговоров. Также, по его мнению, нельзя идти на уступки России в отношении введенных против нее санкций, поскольку агрессия против Украины продолжается.