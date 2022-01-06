Эстония вышла по заболеваемости COVID-19 на самый высокий ("красный") уровень опасности. Что это значит?

По состоянию на сегодняшний день в Эстонии в среднем за 7 дней заражается 1075,9 человека.

Согласно второму основному показателю матрицы риска, среднему количеству госпитализаций за 7 дней, Эстония находится на среднем (то есть желтом) уровне. В среднем за 7 дней из-за COVID-19 в госпитализации нуждались 26,14 человека.

Из дополнительных показателей риска средняя смертность от коронавируса COVID-19 за 7 дней составляет 2,8 человека, что соответствует низкому уровню. Средний показатель инфицирования среди лиц старше 60 лет за последние 7 дней округленно составляет 132 человека, что соответствует среднему уровню риска, а количество пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, составляет 15 человек, что указывает на высокий риск.

Правительство отслеживает охват взрослого населения полным курсом вакцинации, который в настоящее время составляет 72,35 процента. На сегодняшний день бустерные дозы получили 303 711 человек.

Более подробные данные о коронавирусе здесь.

Вакцинация играет крайне важную роль во взятии эпидемии под контроль. В Эстонии вакцинация открыта для всех людей в возрасте от 5 лет. Официальная информация о вакцинации здесь.

Чтобы защитить себя и других, необходимо при первой же возможности пройти вакцинацию от COVID-19 бустерной дозой, носить маску в помещении, сократить контакты и оставаться дома при любых признаках заболевания. Если заражается член семьи, в изоляции следует оставаться всем проживающим вместе с ним, в том числе вакцинированным. Перед встречей с пожилыми родственниками следует по возможности сделать экспресс-тест. Дополнительная информация об уровнях риска здесь.

Правительство пересматривает уровень риска распространения коронавируса раз в неделю.

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