Эстония вышла по заболеваемости COVID-19 на самый высокий ("красный") уровень опасности. Что это значит?
В связи с распространением штамма "омикрон", который в три раза заразнее штамма "дельта", средний показатель заражений за 7 дней в Эстонии перевалил за 1000 случаев, а это означает, что распространение коронавируса находится на самом высоком, то есть "красном", уровне.
По состоянию на сегодняшний день в Эстонии в среднем за 7 дней заражается 1075,9 человека.
Согласно второму основному показателю матрицы риска, среднему количеству госпитализаций за 7 дней, Эстония находится на среднем (то есть желтом) уровне. В среднем за 7 дней из-за COVID-19 в госпитализации нуждались 26,14 человека.
Из дополнительных показателей риска средняя смертность от коронавируса COVID-19 за 7 дней составляет 2,8 человека, что соответствует низкому уровню. Средний показатель инфицирования среди лиц старше 60 лет за последние 7 дней округленно составляет 132 человека, что соответствует среднему уровню риска, а количество пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, составляет 15 человек, что указывает на высокий риск.
Правительство отслеживает охват взрослого населения полным курсом вакцинации, который в настоящее время составляет 72,35 процента. На сегодняшний день бустерные дозы получили 303 711 человек.
Более подробные данные о коронавирусе здесь.
Вакцинация играет крайне важную роль во взятии эпидемии под контроль. В Эстонии вакцинация открыта для всех людей в возрасте от 5 лет. Официальная информация о вакцинации здесь.
Чтобы защитить себя и других, необходимо при первой же возможности пройти вакцинацию от COVID-19 бустерной дозой, носить маску в помещении, сократить контакты и оставаться дома при любых признаках заболевания. Если заражается член семьи, в изоляции следует оставаться всем проживающим вместе с ним, в том числе вакцинированным. Перед встречей с пожилыми родственниками следует по возможности сделать экспресс-тест. Дополнительная информация об уровнях риска здесь.
Правительство пересматривает уровень риска распространения коронавируса раз в неделю.
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