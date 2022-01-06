ОФИЦИАЛЬНО | Новые правила карантина и самоизоляции. Для детей и подростков - упрощенные требования
С седьмого по десятый день после близкого контакта настоятельно рекомендуется внимательно следить за своим здоровьем и принимать все меры, снижающие риск заражения. В отношении вакцинированных лиц и для лиц, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев, требования изоляции по-прежнему нет, но есть рекомендация, будучи близкоконтактным, следить за своим здоровьем.
”Данные Департамента здоровья показывают, что сократился и инкубационный период вируса, и период, в течение которого инфицированный человек опасен для других лиц. Благодаря этому мы можем сократить период изоляции для лиц, находившихся в близком контакте и прибывших из зарубежной поездки”, — отметила премьер-министр Кая Каллас.
”Каждое изменение, которое позволяет обществу быстрее вернуться к привычной жизни, одновременно способствует поддержке психического здоровья и трудовой жизни людей, а также экономики в целом. Коронавирус постоянно мутирует, и в соответствии с этим мы корректируем действующие правила. По-прежнему очень важно вести себя ответственно, следить за своим здоровьем и даже при незначительных симптомах заболевания проходить тестирование и оставаться дома. В больницах по-прежнему находятся в большинстве своем невакцинированные люди. Прошу, защитите себя бустерной дозой, а те, кто действительно не хочет вакцинироваться, должны воздерживаться от контактов, особенно в пожилом возрасте, поскольку омикрон-штамм очень заразен”, - призвала глава правительства.
Согласно статистике Департамента здоровья, симптомы заболевания коронавирусом проявляются у 96 процентов людей в течение семи дней, более чем у половины инфицированных симптомы возникают в течение первых трех дней.
Карантин для лица, находившегося в близком контакте с инфицированным коронавирусом
Если человек не вакцинирован или не перенес заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, он должен в случае близкого контакта с больным COVID-19 оставаться в карантине семь дней вместо десяти. Сокращенный срок карантина начнет действовать с 10 января.
Во время карантина можно выходить из дома за предметами первой необходимости, принимая все меры по сокращению риска заражения.
Упрощенный карантин для учащихся
Невакцинированные или не переболевшие COVID-19 в течение последнего полугодия дети и подростки в случае близкого контакта в школе, детском саду, кружке по интересам или в группе по работе с молодежью должны пройти тестирование на четвертый день. С момента получения информации о близком контакте и до получения результата теста ПЦР ребенок или подросток должен оставаться дома. Если результат теста негативный, то следующие три дня он может принимать участие только в школьной и молодежной работе, а также посещать кружки по интересам. Во время упрощенного карантина он не может посещать другие публичные места, например ходить в кафе, театр, кино. В настоящий момент это требование действует до 10-го дня, но с завтрашнего дня будет действовать до 7-го дня с момента близкого контакта.
Самоизоляция для лиц, вернувшихся из зарубежной поездки
Если человек не вакцинирован или не переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев, он должен, начиная с 10 января, по возвращении из поездки оставаться в карантине семь дней вместо прежних десяти.
Дети и подростки, которые не вакцинировались или перенесли болезнь в течение 6 месяцев, по-прежнему могут по возвращении из поездки сократить свой период изоляции, пройдя тестирование. Для этого на 4-й день по возвращении из поездки следует пройти тест ПЦР, и, если его результат окажется негативным, то в следующие три дня можно посещать школу, кружок по интересам или участвовать в молодежной работе. Это так называемый упрощенный карантин, во время которого нельзя участвовать в других действиях за пределами дома, например нельзя ходить в театр, кафе, кино. До сих пор ребенок или подросток должен был соблюдать правила упрощенного карантина до 10-го дня после возвращения из поездки.
В связи с широким распространением штамма ”омикрон” в Эстонии, Европе и в остальном мире с 7 января прекращает свое действие требование дополнительного тестирования для лиц, вернувшихся из поездки в так называемые страны повышенного риска заражения штаммом ”омикрон” (8 стран региона Южной Африки + Египет и Турция). В отношении возвращения из этих стран начинают действовать общие требования, установленные для поездок. Смотрите подробнее здесь.
Хотя вакцинированные или переболевшие коронавирусом в течение последнего полугодия лица не должны оставаться в карантине в случае близкого контакта, для них действует рекомендация сократить контакты в течение семи дней и по возможности оставаться дома и следить за своим здоровьем. По возвращении из поездки для вакцинированного и не переболевшего лица действует рекомендация пройти тестирование.
Штамм ”омикрон” стал доминирующим штаммом в Эстонии. Эпидемиологические данные Департамента здоровья в отношении случаев заражения в Эстонии показывают, что примерно у 96 процентов пациентов признаки болезни проявляются в течение первых семи дней после контакта. Немногим более чем у половины зараженных, имевших близкий контакт (точнее — у 56 процентов), симптомы возникли в течение первых трех дней после контакта.
По данным Департамента здоровья, вероятность возникновения симптомов после седьмого дня составляет 3,8 процента. Поэтому очень важно, чтобы человек, который находился в близком контакте с инфицированным лицом, внимательно следил за своим здоровьем и с седьмого по десятый день после близкого контакта, а также принимал в этот период все дополнительные меры инфекционной безопасности. Например, настоятельно рекомендуется носить в помещениях за пределами дома защитную маску и избегать общественных мероприятий и собраний.
Для сокращения периода карантина и самоизоляции правительство изменило распоряжения № 305 и 212.
Коммуникационное бюро Правительства публикует распоряжения и пояснительные записки к ним на сайте kriis.ee.
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