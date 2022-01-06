ОФИЦИАЛЬНО | Новые правила карантина и самоизоляции. Для детей и подростков - упрощенные требования

Если человек не вакцинирован или не перенес заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, он должен в случае близкого контакта с больным COVID-19 оставаться в карантине семь дней вместо десяти. Сокращенный срок карантина начнет действовать с 10 января.

”Каждое изменение, которое позволяет обществу быстрее вернуться к привычной жизни, одновременно способствует поддержке психического здоровья и трудовой жизни людей, а также экономики в целом. Коронавирус постоянно мутирует, и в соответствии с этим мы корректируем действующие правила. По-прежнему очень важно вести себя ответственно, следить за своим здоровьем и даже при незначительных симптомах заболевания проходить тестирование и оставаться дома. В больницах по-прежнему находятся в большинстве своем невакцинированные люди. Прошу, защитите себя бустерной дозой, а те, кто действительно не хочет вакцинироваться, должны воздерживаться от контактов, особенно в пожилом возрасте, поскольку омикрон-штамм очень заразен”, - призвала глава правительства.

”Данные Департамента здоровья показывают, что сократился и инкубационный период вируса, и период, в течение которого инфицированный человек опасен для других лиц. Благодаря этому мы можем сократить период изоляции для лиц, находившихся в близком контакте и прибывших из зарубежной поездки”, — отметила премьер-министр Кая Каллас.

С седьмого по десятый день после близкого контакта настоятельно рекомендуется внимательно следить за своим здоровьем и принимать все меры, снижающие риск заражения. В отношении вакцинированных лиц и для лиц, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев, требования изоляции по-прежнему нет, но есть рекомендация, будучи близкоконтактным, следить за своим здоровьем.

Во время карантина можно выходить из дома за предметами первой необходимости, принимая все меры по сокращению риска заражения.

Упрощенный карантин для учащихся

Невакцинированные или не переболевшие COVID-19 в течение последнего полугодия дети и подростки в случае близкого контакта в школе, детском саду, кружке по интересам или в группе по работе с молодежью должны пройти тестирование на четвертый день. С момента получения информации о близком контакте и до получения результата теста ПЦР ребенок или подросток должен оставаться дома. Если результат теста негативный, то следующие три дня он может принимать участие только в школьной и молодежной работе, а также посещать кружки по интересам. Во время упрощенного карантина он не может посещать другие публичные места, например ходить в кафе, театр, кино. В настоящий момент это требование действует до 10-го дня, но с завтрашнего дня будет действовать до 7-го дня с момента близкого контакта.

Самоизоляция для лиц, вернувшихся из зарубежной поездки

Если человек не вакцинирован или не переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев, он должен, начиная с 10 января, по возвращении из поездки оставаться в карантине семь дней вместо прежних десяти.

Дети и подростки, которые не вакцинировались или перенесли болезнь в течение 6 месяцев, по-прежнему могут по возвращении из поездки сократить свой период изоляции, пройдя тестирование. Для этого на 4-й день по возвращении из поездки следует пройти тест ПЦР, и, если его результат окажется негативным, то в следующие три дня можно посещать школу, кружок по интересам или участвовать в молодежной работе. Это так называемый упрощенный карантин, во время которого нельзя участвовать в других действиях за пределами дома, например нельзя ходить в театр, кафе, кино. До сих пор ребенок или подросток должен был соблюдать правила упрощенного карантина до 10-го дня после возвращения из поездки.